Тігіпко: банки з іноземним капіталом готові вкладати в українскі

Обсяг коштів, потрібний для рекапіталізації українських банків, оцінюється приблизно в суму близько 6 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління «Сведбанку» Сергій ТІГІПКО.

Такі кошти є в Україні, зокрема за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду, зазначив С.ТІГІПКО. На його думку, банки з іноземним капіталом не потребуватимуть рекапіталізації за рахунок Стабілізаційного фонду країни, а навпаки, будуть готові вливати капітал в інші українські банки. Таким чином, на думку С.ТІГІПКО, обсяг коштів, використаних на ці цілі, може становити близько 10-11 млрд. дол.

С.ТІГІПКО також зазначив, що в законодавчому порядку потрібно буде спростити терміни та процедури реєстрації збільшення основного капіталу банку, а також спростити процедуру злиття та поглинання банку.