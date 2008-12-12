Криза розвивається по-українськи, і є гіршою, аніж у Європі - експерт

Львівщина відчуває наслідки кризи, десятки найбільших підприємств призупиняють роботу. Експерти стверджують, що це лише початок, а провину покладають на владні органи, які не вживають антикризових заходів.

Тенденція тривожна, заявив в інтерв’ю „Німецькій хвилі” голова Асоціації працедавців Львівщини Зеновій Бермес. За його підрахунками, тимчасово без роботи може опинитися близько тридцяти відсотків працівників. Двадцять відсотків підприємств призупинять свою діяльність вже в січні, але найскладніший місяць для виробників і населення буде лютий, переконаний експерт. Є небезпека руйнації значної частини галузей: будівельної, транспортної та енергетичної, ті які не можуть отримати кредити і орієнтовані на зовнішні операції, додає Бермес. «Криза розвивається по-українськи, і вона є гіршою, аніж на європейських підприємствах. Це наслідок бездіяльності органів центральною та місцевої влад. Державного сценарію життя у кризі немає», - критикує Бермес. На його думку, в першу чергу влада мала б знизити податки, звільнити працедавців від сплати місцевих податків та зборів, скасувати інвестиційні внески та спростити доступ до вільних приміщень.