У Херсонській області на хабарі "погорів" чиновник сільгоспінспекції
22:55, 04 січня 2017Суспільство
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У Херсонській області під час отримання 21 тис. грн хабара затримано чиновника міжрайонного відділення відділу технічного нагляду обласної Державної сільськогосподарської інспекції.
Вимагач за хабар обіцяв допомогти при реєстрації с/г техніки / 112.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, вимагач за цю суму обіцяв сприяти допомоги при реєстрації сільськогосподарської техніки.
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За цим фактом проводиться розслідування.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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