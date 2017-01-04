У Херсонській області на хабарі "погорів" чиновник сільгоспінспекції

22:55, 04 січня 2017
Суспільство
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У Херсонській області під час отримання 21 тис. грн хабара затримано чиновника міжрайонного відділення відділу технічного нагляду обласної Державної сільськогосподарської інспекції.

Вимагач за хабар обіцяв допомогти при реєстрації с/г техніки / 112.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, вимагач за цю суму обіцяв сприяти допомоги при реєстрації сільськогосподарської техніки.

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За цим фактом проводиться розслідування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Теги: #хабар#Херсонщина#чиновники