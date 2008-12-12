Виробництво в Україні у листопаді впало на 28,6%

В Україні спад промислового виробництва в листопаді 2008 року, порівняно з листопадом 2007 року, склав 28, 6%, у січні-листопаді ц.р. проти аналогічного періоду минулого року зафіксований спад на рівні 0,7%.

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

При цьому в листопаді 2008 року проти жовтня 2008 року зафіксований спад на 15,2%.

За даними Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в листопаді 2008 року проти листопада 2007 року по галузях склав: добувна промисловість – 32,1% (у січні-листопаді 2008 року до січня-листопада 2007 року – спад 0,6%), видобуток корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 60,2% (спад 2,6%), видобуток паливно-енергетичних корисних копалини - 6,8% (зростання 1,2%).

В обробній промисловості зниження виробництва в листопаді 2008 року проти листопада 2007 року склало 29% (спад 0,7%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення на рівні 8,7% (спад 0,6%).

У легкій промисловості зафіксований спад обсягів виробництва на рівні 19,1% (спад 2%): у текстильній промисловості та пошитті одягу, хутра і виробів з нього - спад 18,8% (спад 5%), у виробництві шкіри, виробів з неї - спад 19,9% (зростання 7,5%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва в листопаді 2008 року проти листопада 2007 року склав 10,5% (зростання 13,9%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 11% (зростання 9,9%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - спад 11,6% (спад 15,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зменшення виробництва на рівні 35,2% (спад 3,1%), зокрема в хімічному виробництві - спад 36,6% (спад 6%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 30,8% (зростання 6,5%). У виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - спад 21% (зростання 8%).

У Держкомстаті повідомили, що в листопаді 2008 року в металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно з листопадом 2007 року, зниження виробництва склало 48,8% (спад 7,6%), у машинобудуванні зафіксований спад на рівні 38,8% (зростання 14,1%), зокрема, у виробництві машин та устаткування - спад 26,7% (зростання 8%), виробництві електричного і електронного та оптичного устаткування – спад 22,8% (зростання 11,3%), виробництві транспортного устаткування – спад 51,6% (зростання 19,1%). У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксований спад 19,4% (у січні-листопаді 2008 р. до січня-листопада 2007 р. - спад 1,3%).

Довідка УНІАН. Зростання промислового виробництва у січні-листопаді 2007 року проти січня-листопада 2006 року склало 10,7%.