Київенерго погрожує залишити місто без світла і тепла - реакція МНС

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у місті Києві попереджає про непередбачувані наслідки для столиці від можливого відключення АК “Київенерго” тепла і електроенергії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичного управління МНС, відомство вкрай занепокоєне станом справ на об’єктах акціонерної компанії «Київенерго». Як відомо, з 4 грудня АК «Київенерго» вимушена була знизити тиск природного газу у магістралях, що живлять ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, через обмеження постачання природного газу з боку газопостачальних компаній.

Як результат – в квартирах киян стало значно холодніше. А враховуючи те, що за прогнозами синоптиків найближчим часом відбудеться суттєве зниження температури, кияни будуть вимушені обігрівати свої помешкання за допомогою електрообігрівачів.

Пожежно-рятувальна служба Києва звертає увагу громадян на те, що якщо «Київенерго» виконає свою обіцянку залишити без тепла і світла місто, наслідки від цього можуть бути непередбачуваними.

Як показує статистика, у зв’язку з похолоданням, кількість пожеж суттєво збільшується. Основними їх винуватцями стають обігрівачі, найчастіше саморобні, або низької якості, що не мають сертифікату відповідності. Масове одночасне використання електроприладів може призвести до значних електричних перенавантажень і, відповідно, до масових пошкоджень електричних мереж. Нерідко, коли в будинках вимикали світло, пожежі траплялись через залишені без нагляду запалені свічки, несправність камінів та печей.

У зв’язку з цим МНС України просить киян бути особливо обережними, користуючись електрообігрівачами, тепловентиляторами та опалювальними печами. МНС закликає суворо дотримуватись таких правил безпеки: використовуючи електричні електрообігрівачі, перевіряти справність електропроводки, щитків, розеток та штепсельних вилок приладів; не користуватись саморобними та кустарно виготовленими електрообігрівачами; уникати перенавантаження електромережі шляхом одночасного увімкнення декількох споживачів; не залишати увімкненими обігрівачі на ніч та не дозволяти дітям наглядати за ними.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді цього року газопостачальні організації примусово почали скорочувати постачання природного газу на підприємства АК “Київенерго” через існуючі борги компанії за отриманий газ.

11 грудня АК "Київенерго" заявила, що змушена вжити заходів щодо тимчасового припинення гарячого водопостачання до адміністративних будівель, житлових будинків зони теплопостачання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. До таких кроків призвело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обґрунтованих витрат на виробництво та тарифом на теплову енергію.

Борг "Київенерго" перед ДК "Газ України" в розмірі 347 млн. грн. виник з причин довгострокової відсутності компенсацій із міського бюджету витрат компанії на виробництво та постачання тепла, наголошується в повідомленні компанії.

За інформацією АК "Київенерго", компанія в черговий раз направила лист до КМДА, в якому наголосила про необхідність якомога швидше виділити з міського бюджету кошти для АК "Київенерго" з метою компенсації різниці в тарифах на теплову енергію та для отримання необхідних лімітів природного газу і забезпечення сталої роботи підприємств компанії. Про відключення гарячого водопостачання АК "Київенерго", згідно з встановленим порядком, також попередила МНС та всі контролюючі та правоохоронні органи.

У свою чергу, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ раніше запевняв: “Поки я живий, нікого ні від чого не відключать. У нас усе гаразд, на відміну від інших міст в Україні”.

*** ТЕЦ-5 забезпечує гаряче водопостачання та централізоване опалення 2877 житлових будинків, 122 лікувальних закладів, 117 дитячих садків, 108 шкіл, 2117 відомств у житлових масивах Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання та централізоване опалення 2118 житлових будинків, 62 лікувальних закладів, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 установ у житлових масивах Троєщина, Лісний, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ.