В архівах України знаходиться майже 200 тисяч засекречених документів

В архівах України знаходиться 198 тисяч засекречених документів.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив голова Державного комітету архівів України Олександр УДОД.

За його словами нині в національних архівних фондах України знаходиться 63 млн. одиниць справ, які налічують 5 млрд. документів. Найдавніші документи датуються 12-13 століттями.

О.УДОД повідомив, що нині засекречено 198 тисяч документів, або 0,42% від усіх документів, що зберігаються в архівах. Відповідно, 99,58% документів нині є доступними для вивчення. На його думку показних засекреченості є найменшим серед країн СНД.

Серед засекречених є, зокрема, документи про обороноздатність країни, про радянські військові об’єкти, про сексотів та інформаторів відповідних служб та інші. Водночас він визнав, що в радянські часи чимало документів було вивезено або знищено. Зокрема, документи щодо створення умов штучного голоду в Україні, діяльності УПА та провідника ОУН Степана Бандери й інші.

О.УДОД наголосив, що нині архіви працюють над удосконаленням «удоступлення інформації та демократизації роботи архівів». Він спростував суспільний стереотип про те, що архіви залишаються найбільш засекреченими установами. Як приклад навів створення в системі архівів «електронного архіву», де б кожен бажаючий зумів через Інтернет побачити архівні документи.