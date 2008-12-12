ВР заборонила змінювати процентні ставки за кредитними договорами

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку)».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 239 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Законом передбачено внести зміни до Цивільного кодексу і Закону «Про банки і банківську діяльність», якими забороняється банкам змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, щодо збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами або зменшення її розміру за договорами банківського вкладу.

У законі передбачено «визнати нікчемними» положення договорів, якими закріплюється право банку в односторонньому порядку переглядати умови цих договорів.

Водночас парламент не підтримав прикінцеві положення закону, якими передбачалося, що правила даного закону застосовуються і до договорів банківського вкладу та кредитних договорів, що були укладені до набрання чинності проголосованим сьогодні законом.