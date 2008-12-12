ВР заборонила змінювати процентні ставки за кредитними договорами
Передбачено "визнати нікчемними"...
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку)».
Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 239 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.
Законом передбачено внести зміни до Цивільного кодексу і Закону «Про банки і банківську діяльність», якими забороняється банкам змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, щодо збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами або зменшення її розміру за договорами банківського вкладу.
У законі передбачено «визнати нікчемними» положення договорів, якими закріплюється право банку в односторонньому порядку переглядати умови цих договорів.
Водночас парламент не підтримав прикінцеві положення закону, якими передбачалося, що правила даного закону застосовуються і до договорів банківського вкладу та кредитних договорів, що були укладені до набрання чинності проголосованим сьогодні законом.