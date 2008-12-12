Черновецький подав до суду на Нафтогаз за холодні батареї

Сьогодні Київська міська державна адміністрація подала позов до Господарського суду Києва до НАК “Нафтогаз України” й “Укртрансгаз” із вимогою заборонити здійснювати дії щодо відключення газопостачання, а також відновити подачу тепла ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

“Щойно я підписав претензію “Нафтогазу”, й о 14.00 я продемонструю рішення (сподіваюся на суд), яким ім`ям України “Нафтогазу” буде заборонено відключати киян від тепла. Сподіваюся, що протягом декількох днів ми цю проблему закриємо. Я шкодую, що політика превалює над економікою”, - сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також заявив, що Київ не винен “Нафтогазу” жодної копійки. “Сьогодні йдеться про те, що “Нафтогаз” винен “Київенерго” 250 млн. грн. Вони відмовляються проводити залік і вимагають, щоб борг у 200 млн. грн. був погашений у грошах. Це шахрайське рішення, не державне”, - додав він.

За словами мера, “Київенерго” приватизоване минулою державною адміністрацією й не підпорядковується меру.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня АК «Київенерго» припинила гаряче водопостачання в адміністративні будівлі, житлові будинки зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

У компанії зазначили, що до таких кроків призвело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обгрунтованих витрат на виробництво й тарифом на теплову енергію.

АК «Київенерго» не зможе відновити гаряче водопостачання до тих пір, поки Київська міська державна адміністрація не перерахує компанії заборгованість із компенсації різниці в тарифах і не покращить платіжну дисципліну бюджетних і комунальних організацій. Про це 12 грудня УНІАН заявив голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, компанія технічно готова забезпечувати місто гарячою водою, проте зважаючи на зниження ДК «Газ України» тиску в розподільних газопроводах, що живлять ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, ухвалено рішення направляти газовий ресурс виключно на опалення.

Він повідомив, що на даний час між енергокомпанією і власником ресурсу газу ведуться переговори, на яких ДК «Газ України» висунув умову повного погашення заборгованості за газ, спожитий у поточному опалювальному періоді, і забезпечення 100% оплати за газ, який буде спожито в грудні.

«ДК «Газ України» вимагає погасити 380 млн. грн. боргу й сплатити 100 млн. грн. за прогнозне споживання газу в грудні. Це астрономічна сума для компанії, й без міста (КМДА – УНІАН) ми не зможемо змінити ситуацію», – сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ, уточнивши при цьому, що, за розрахунками компанії, КМДА повинна перерахувати «Київенерго» 380 млн. грн. на компенсацію різниці в тарифах.