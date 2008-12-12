У Києві у співробітника банку відібрали понад 400 тисяч
14:05, 12 грудня 2008Суспільство
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Інцидент на Оболонському проспекті
Київ. 12 грудня. УНІАН. Вчора у Києві близько 16.00 двоє невідомих відібрали у співробітника Першого українського міжнародного банку сумку, у якій знаходилося понад 400 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУМВС в місті Києві, це сталося неподалік від банківського відділення, яке розташоване на Оболонському проспекті. Коли співробітник банку виходив з автомобіля, прямуючи до фінансової установи, нападники збили його з ніг та відібрали гроші, після чого зникли з місця пригоди.
Порушено кримінальну справу за фактом пограбування (ст. 186 Кримінального кодексу України). Вживаються заходи щодо встановлення і затримання зловмисників.
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