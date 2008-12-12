В Україну йдуть морози

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці в центральних областях та на півночі Лівобережжя окремі тумани. У більшості північних областей та в районі Карпат на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західній та південній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-9° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

14-15 грудня - малохмарна погода. Без опадів. У більшості північних областей та в районі Карпат на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у західній та південній частині окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, на Лівобережжі та в Карпатах місцями 11-13° морозу, на півдні Криму 0-5° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та в Криму 2-7° тепла.

16 грудня - переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті й Одещині з поширенням протягом 17 грудня на більшу частину території України, крім сходу та північного сходу, опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.

Температура вночі 4-10°, на Лівобережжі місцями до 13° морозу, вдень 0-6° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 3-9° тепла.

У Києві у суботу очікується невелика хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

По області - невелика хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

14-15 грудня - малохмарна погода. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

16 грудня - без опадів, 17 грудня - часом сніг, мокрий сніг. Температура вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.