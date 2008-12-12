Вистава «Сецесії» за новелами С.Грабаря (Київський академічний театр оперети)

16 грудня (вівторок) о 19 годині у Київському академічному театрі оперети відбудеться вистава «Сецесії» за новелами українського письменника С. Грабаря.

Критики визначають нову книгу С. Грабаря як збірку ліричних замальовок, які, говорячи словами автора, неначе «скельце за скельцем» творять магічний вітраж прози. І магія ця полягає у змішуванні часо-просторових координат, що фіксують оповіді... І ці ж координати виносять на сцену актори, які проходять крізь задані часи і простори...

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