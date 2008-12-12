Долар на міжбанку досягнув нового максимуму

На українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту спрямувалися до позначки 8,00 грн./дол. Національний банк України сьогодні на ринок не виходив.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6550/7,7450 грн., на 11.00 ціни зросли до 7,7100/7,7850 грн. До закриття цінові рівні досягли нового максимуму 7,8700/7,9000 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2680/0,2770 грн., а на 11.00 ціни піднялися до 0,2710/0,2775 грн. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2755/0,2815 грн. У Росії курс долар-рубль впав і склав 27,7503(-0,1532) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3273/1,3275 дол. США, а на 16.00 зросли до 1,3383/1,3385 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1580/10,2835 грн., на 11.00 ціни пішли вгору 10,2465/10,3525 грн. До закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5280/10,5785 грн.