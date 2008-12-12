Міноборони просить допомоги для пораненого в Іраку офіцера

Важкопоранений у 2003 році під час виконання службового обов’язку в Республіці Ірак підполковник у відставці Сергій ГУСАК потребує термінової допомоги.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міністерства оброни України.

У 2003 році під час служби у складі 5-ї окремої механізованої бригади ЗС України в Іраку підполковник С.ГУСАК отримав важкі поранення: контузію, залишився без лівого плеча, пережив дві клінічні смерті, майже повністю втратив зір.

Під час перенесених 31 складної операції хірурги вилучили з нього 6 куль і 48 осколків.

Указом Президента України підполковника С.ГУСАКА нагороджено орденом “За мужність”.

На даний час стан здоров’я С.ГУСАКА погіршився. Він потребує ще низки складних операцій, зокрема, нарощування плечового суглоба, лопатки, ключиці тощо. Також терміново потрібна операція очей – заміна роговиці і кристалика – оскільки не видалені кульові осколки призведуть до повної втрати зору.

Складну операцію вартістю 10,5 тис. доларів може провести одна з українських клінік, але у родини С.ГУСАКА таких коштів немає. Тому рідні та близькі українського офіцера просять про допомогу.

Інформація про можливість надання такої допомоги розміщена на офіційному сайті Міністерства оборони України: http://www.mil.gov.ua