Прострочена заборгованість за кредитами зростає

Об`єднання кредитних спілок відзначає збільшення сум простроченої (більше 30 днів) заборгованості за виданими кредитами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила віце-президент Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) Людмила КРАВЧЕНКО.

Так, за її інформацією, на кінець жовтня загальний кредитний портфель кредитних спілок, що входять в асоціацію, становив 1,5 млрд. грн., при цьому сума простроченої заборгованості за кредитами – 100 млн. грн., що на 15% більше показника на початок місяця.

Л.КРАВЧЕНКО повідомила, що в зростання простроченої заборгованості спостерігається в КС із активами до 1 млн. грн. й більше 10 млн. грн. Водночас найбільш стабільними є КС із активами в 1–10 млн. грн. Якщо подивитися в розрізі регіонів, то більше постраждали КС, що працюють у східних і південних регіонах, тобто в регіонах, в яких знаходяться великі промислові підприємства й в яких проходять найбільш значні скорочення працівників. При цьому стабільна ситуація в КС, які знаходяться на заході України.

За словами голови наглядового комітету НАКСУ Андрія АЗАРОВА, значне збільшення сум простроченої заборгованості в жовтні багато в чому пояснюється різкими коливаннями курсу національної валюти.

Він також висловив думку, що в січні може прийти нова хвиля неплатежів за кредитами, зумовлена продовженням звільнень.

Як повідомив президент об`єднання кредитних спілок “Програма захисту вкладів” Андрій ОЛЕНЧИК, основні ризики виходять від позичальників, які працюють на великих підприємствах і в малому бізнесі.