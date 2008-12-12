Курси валют у київських обмінниках

Пункти обміну валют у центрі Києва купували долар США в середньому по 7,60 грн., продавали – за 7,90 грн.

Комерційні банки сьогодні купували долар США в середньому за ціною 7,60 грн., продавали – по 7,80 грн., євро банки купували у середньому по 10 грн., продавали – по 10,40 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні були встановлені такі курси гривні до долара:

«ПриватБанк»: долар США – 7,50/7,80 грн., євро – 9,80/10,20 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,40/7,85 грн., євро – 9,60/10,50 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,75/7,95 грн., євро – 10,00/10,30 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 7,60/7,85 грн., євро – 10,01/10,41 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 7,45/7,90 грн., євро – 9,80/10,60 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 7,60/7,75 грн., євро – 9,84/10,50 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,48/7,78 грн., євро – 9,8848/10,30 грн.

Курс НБУ на сьогодні становить: 1 долар США - 7,48 грн., 1 євро - 9,89 грн.

Як повідомляв УНІАН, протягом усього тижня гривню девальвували по відношенню до долара як Нацбанк, так і комерційні банки.

У комбанках у понеділок, 8 грудня долар купували по 7,20-7,30 грн., продавали по 7,50-7,60 грн. Курс НБУ на цей день становив 7,35 грн. за долар.

Аналогічно, протягом усього тижня знижувався курс гривні до євро - як офіційний, так і комерційний. У комбанках у понеділок, 8 грудня євро купували по 9,00-9,10 грн., продавали по 9,30-9,50 грн., курс НБУ на цей день становив 9,32 грн. за 1 євро.

З 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 відмінив обмеження на готівковому валютному ринку.