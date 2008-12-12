Дніпропетровську знижено подачу газу

Сьогодні Дніпропетровське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів зменшило подачу газу на місто Дніпропетровськ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська.

За даними прес-служби, тиск у магістральному газопроводі знижено через заборгованість міста за блакитне паливо. Міська влада вживає всіх заходів, щоб не допустити відключення котелень, тим більше, що з 13 грудня за повідомленнями синоптиків у місті очікується зниження температури до 12 градусів морозу.

Станом на сьогодні теплопостачальні підприємства міста заборгували за газ 50 млн. грн. Населення Дніпропетровська, з урахуванням боргів минулих років, заборгувало тепловикам 100 млн. грн. У цьому опалювальному сезоні борг становить 40 млн. грн. Поки що рівень оплати населення за теплопостачання становить 30%.

Міська влада звертається до мешканців міста з проханням сплатити рахунки за теплопостачання.