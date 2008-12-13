Світові ціни на нафту знизилися

... до 46,3-46,4 дол./бар.

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 грудня 2008 р. на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,41 (-0,98) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 46,28 (-1,70) дол./бар. РосБізнесКонсалтинг

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