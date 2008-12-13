Катерина Ющенко в Центрі дитячої онкогематології (фото)

Сьогодні голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО разом з дружинами голів іноземних дипломатичних місій в Україні та українських дипломатів відвідали Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку спеціалізованої дитячої лікарні “ОХМАТДИТ”.

Як повідомили УНІАН у фонді “Україна 3000”, гості оглянули лабораторію Центру дитячої гематології, відділення трансплантації кісткового мозку та відділення онкогематології.

К.ЮЩЕНКО подякувала дружинам голів іноземних дипломатичних місій в Україні за їхню благородну ініціативу. “Дуже приємно, що дружини іноземних послів створили клуб для того, щоб займатися благодійною діяльністю”, – сказала вона.

Від імені дружин голів іноземних дипломатичних місій в Україні, фонду “Україна 3000” та від себе особисто К.ЮЩЕНКО передала усім 50 пацієнтам Центру, сам Центр отримав подарунок від Міністерства закордонних справ – медичне обладнання на загальну суму близько 35 тис. гривень.

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН