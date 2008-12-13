Катерина Ющенко в Центрі дитячої онкогематології (фото)

02:56, 13 грудня 2008
Суспільство
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Дружини дипломатів принесли подарунки

Сьогодні голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО разом з дружинами голів іноземних дипломатичних місій в Україні та українських дипломатів відвідали Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку спеціалізованої дитячої лікарні “ОХМАТДИТ”.

Як повідомили УНІАН у фонді “Україна 3000”, гості оглянули лабораторію Центру дитячої гематології, відділення трансплантації кісткового мозку та відділення онкогематології.

К.ЮЩЕНКО подякувала дружинам голів іноземних дипломатичних місій в Україні за їхню благородну ініціативу. “Дуже приємно, що дружини іноземних послів створили клуб для того, щоб займатися благодійною діяльністю”, – сказала вона.

Від імені дружин голів іноземних дипломатичних місій в Україні, фонду “Україна 3000” та від себе особисто К.ЮЩЕНКО передала усім 50 пацієнтам Центру, сам Центр отримав подарунок від Міністерства закордонних справ – медичне обладнання на загальну суму близько 35 тис. гривень.

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко передає дарунок хлопчикові - пацієнту Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит»

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, батьки та діти-пацієнти Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит»

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, лікарі та діти-пацієнти Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит»

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, лікарі та діти-пацієнти Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит»

Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН

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