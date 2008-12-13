В аграрних областях безробіття - сезонний фактор

У Тернопільській області у листопаді було зареєстровано 8,6 тис. безробітних, що на 1,5 тисячі більше порівняно з листопадом минулого року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного Центру зайнятості, основною причиною зростання безробіття є сезонний фактор, оскільки Тернопільщина є аграрною областю, і кількість непрацюючих в осінні та зимові місяці традиційно збільшується. Так, у листопаді 2006 року кількість безробітних становила 8,2 тис. осіб, зауважили в прес-службі. Разом з тим, у Центрі зайнятості визнають, що цьогоріч на збільшення кількості безробітних вплинула й економічна криза.

Для громадян, які звертаються до центрів зайнятості області за сприянням у працевлаштуванні, у базі даних станом на 1 грудня було 1,9 тис. вакансій проти 2,1 тис. на відповідний минулорічний період. Конкурс на одне вільне робоче місце зріс до 14 осіб замість 12 претендентів, як було станом на 1 грудня 2007 року.

Станом на 3 грудня цього року, за даними прес-служби обласного Центру зайнятості, на обліку перебувало 26 тис. 926 незайнятих громадян. Для порівняння, станом на 1 грудня 2007 року на обліку перебувало 25 тис. безробітних.