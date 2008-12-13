У Маріуполі чоловік намагався вскрити банкомат кувалдою

У Маріуполі Донецької області міліцією затриманий зловмисник, який, розбивши кувалдою банкомат «Промінвестбанку», намагався викрасти з нього гроші.

Як пише міська газета «Ильичевец», цей інцидент стався ще увечері 3 грудня, але правоохоронці через тиждень змогли виявити й затримати зловмисника. Того дня озброєний кувалдою чоловік підійшов до банкомату і почав завдавати ударів по монітору, розраховуючи, що за ним лежать гроші. Грабіжник не знав, що в автоматичному касирі готівка захована у броньованому сейфі. Коли викрадач зрозумів, що йому не дістатися грошей, він кинув кувалду і втік, не підозрюючи, що його дії вже зафіксовані.

"Для безпеки клієнтів всі банкомати "Промінвестбанку" перебувають під надійною охороною. Вони обладнані сигналізацією і системою відеоспостереження, у поле зору якої й потрапив грабіжник", - розповів головний інженер інженерно-технічного відділу Іллічівського відділення "Промінвестбанку" Борис ГОРЧАКОВ.

За його словами, вже наступного дня всі фотографії й відеоматеріали з камери стеження ПІБ направили в міліцію разом із заявою про спробу злому. Фото зломщика було передане всім дільничним міліціонерам Приморського району міста Маріуполя, і через тиждень підозрюваного було затримано. Він дав свідчення й зізнався, що пограбування спланував наперед: заздалегідь вибрав банкомат у відносно безлюдному місці й приготував як знаряддя трикілограмову кувалду.