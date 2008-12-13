У Черкаській області сільського голову піймали на хабарі

У Черкаській області викрито сільського голову, який вимагав та отримав 2,5 тис. грн. хабара.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, встановлено, що посадовець отримав хабар від місцевого жителя за сприяння у виділенні йому в приватну власність двох земельних ділянок загальною площею 0,16 га.

Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).