П'яний онук убив бабусю і викинувся з третього поверху

У Криму п`яний 18-річний хлопець убив свою 82-річну бабусю і викинувся з 3-го поверху.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Криму, батьки відправили сина до літніх родичів до Сімферополя для догляду за ними.

Трагедія сталася 7 грудня, коли хлопець після зустрічі з друзями повернувся додому в нетверезому стані. Бабуся погрозила поскаржитися на внука його батькам. Хлопець розсердився, схопив кухонний ніж і вдарив ним жінку в шию. Від одержаної рани вона померла. Внук затягнув тіло до ванної кімнати.

У цей момент додому повернувся дідусь - онук кинувся й на нього з ножем. Проте старому вдалося вибити у хлопця ніж і скрутити йому руки за спиною. Внук попросив діда простити йому, після чого той відпустив його і поцікавився, де бабуся. Хлопець збрехав, що жінка спить. Проте чоловік не повірив і вирушив шукати дружину, виявивши її з перерізаним горлом у ванній.

Онук, усвідомивши весь жах, викинувся з вікна третього поверху, вибивши раму й пробивши головою обидві шибки. Зараз хлопець з переломами ніг і черепномозковою травмою перебуває в лікарні і вже надає свідчення працівникам правоохоронних органів. Ведеться слідство.