У Луганську на вулицю виганяють... суд

Ленінський районний суд міста Луганська працює у приміщенні, яке належить приватній особі. Про це під час засідання Луганського прес-клубу повідомив начальник територіального управління Державної судової адміністрації в Луганській області Анатолій РЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, щомісяця за оренду треба сплачувати понад 20 тисяч гривен.

А.РЕВА запевняє, що це єдиний суд на території області, який працює у таких умовах. І це при тому, що Ленінський суд є центральним судом області, оскільки територіально він розглядає позови до обласної влади та міської ради Луганська.

Чиновник повідомив, що власник приміщення вже неодноразово намагався підняти плату оренди до 70-ти тисяч на місяць. Черговий раз власник попередив суд, що з 1-го січня 2009 року значно підніме вартість оренди. Суд може опинитися просто неба, зазначив А.РЕВА.

Приміщення суду було продане приватній особі у 2003 році усього за 34 тисячі гривен. Свого часу воно належало одному з трестів, потім перейшло до ЖЕКу.

Міська влада Луганська на запити надати інше приміщення для оренди, відповідає відмовами, сказав А.РЕВА.