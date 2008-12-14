У Закарпатті кожен третій водій пропонує ДАІшникам від 50 гривень

У Закарпатській області від часу запровадження нових підвищених штрафів працівники ДАІ щодня фіксують факти дачі хабарів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління МВС в Закарпатській області Павло КОНОНЕНКО.

За його словами, ледь не кожен третій порушник правил дорожнього руху пропонує хабара, аби на нього не складали протокол про порушення.

Розміри пропонованих хабарів починаються від 50 гривень і вище, зазначив він.

Натомість скарг, що ДАІшники беруть хабарі, головний міліціонер Закарпатської області поки що не отримував, хоча не виключає такої можливості. «Працівників ДАІ в Закарпатті щодня перевіряють, вони знають, що їх чекає дисциплінарна відповідальність, якщо в кишенях буде більше, ніж 100 грн. Поки що жодного такого факту в Закарпатті не виявлено», - повідомив П.КОНОНЕНКО.

У той же час надходять скарги на роботу ДАІ з іншого приводу, переважно вони стосуються того, що автомобілі займають тротуари та зелені зони в містах, насамперед в Ужгороді, а міліція на це не реагує. Також скарги стосуються браку на вулицях відповідних знаків, які би обмежували швидкість руху, забороняли проїзд через двори тощо.

Ще одна проблема Закарпаття загалом - неосвітлені вулиці, що також нерідко є причиною ДТП, підкреслив П.КОНОНЕНКО.