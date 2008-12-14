Пожежа на шахті імені Космонавтів

О 03:10 14 грудня у селі Кленове, на шахті імені Космонавтів ДП „Ровенькиантрацит”, на горизонті 800 метрів, сталося загоряння транспортерної стрічки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, під землею у цей час працював 171 гірник. О 03:20 шахтарі власними силами ліквідували пожежу та вийшли на поверхню копальні.

Жертв і постраждалих немає. Підприємство працює в звичайному режимі. Причина пожежі встановлюється.