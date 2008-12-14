Лісовий масив Києва залишився без газу

Жителі Лісового масиву Києва з сьогоднішнього ранку залишилися без газопостачання через аварію на газорозподільчому пункті.

Про це УНІАН повідомив черговий столичного Головного управління з питань надзвичайних ситуацій.

«Там (у районі Лісового масиву) аварійне відключення на ГРП, тобто там, де високий тиск знижується до низького, який вже розходиться по споживачах. Аварійна бригада «Київгазу» зараз там працює. Скоро буде відновлено (подачу газу)», - сказав співбесідник.

За попередньою інформацією, аварійні роботи триватимуть кілька годин.