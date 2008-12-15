Що шкодить Україні більше за світову фінансову кризу

Чому в умовах світового падіння цін на нафту в Україні спостерігається галопуюча інфляція? Це питання сьогодні у Києві обговорюватимуть експерти та підприємці.

Головною проблемою для України є не світова фінансова криза, а внутрішня криза розвитку політичної системи та економіки. Такий висновок зробив один з учасників заходу, голова правління об`єднання підприємців «Нова формація» В`ячеслав Кредисов. На його думку, значно більше українській економіці шкодить політична нестабільність та нерозвиненість середнього та малого бізнесу в Україні: «Криза це також психологічне явище. Люди починають витрачати менше грошей, намагаються не вкладати в тривалі проекти, не йти на якісь ризиковані кроки, на які вони б раніше пішли». Кредисов упевнений, що український бізнес здатен самостійно віднайти протиотруту кризовим тенденціям. Але для цього слід рішуче обмежити втручання можновладців в економічні процеси та усунути суперечливість українського економічного законодавства. Лідер підприємницької організації привітав зняття Національним банком обмежень на коливання курсу гривні. На його думку, тепер стан гривні більш реалістично відображає ситуацію на внутрішньому ринку.

Німецька хвиля