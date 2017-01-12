Порошенко заявив про різке зростання рівня злочинності на Одещині

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час представлення Максима Степанова на посаді голови Одеської облдержадміністрації.

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«Позиція по боротьбі зі злочинністю: різко зріс рівень злочинності в Одеській області. Нове керівництво поліції отримає від мене абсолютно чітке завдання, щоб у координації з обласною прокуратурою, обласною СБУ навести і в місті, і в області порядок», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, президент України Петро Порошенко представив Максима Степанова на посаді голови Одеської ОДА.