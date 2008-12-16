При тарифі в 2 грн. київське метро планує 140 мільйонів... збитків

КП «Київський метрополітен» прогнозує збитки в 2009 році на рівні 140 млн. грн. Про це сьогодні повідомив журналістам генеральний директор підприємства Петро МІРОШНИКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «140 млн. грн. плануються збитки при тому, що тариф, який сьогодні затверджено, буде незмінним».

За його словами, за підсумками 2008 року очікувані збитки метрополітену складуть 194 млн. грн.

«Це при тому, що ми два місяці відпрацювали за цим тарифом, і перекриємо частину збитків, які вже маємо», - додав П.МІРОШНИКОВ.

Він також прогнозує, що річними проїзними користуватимуться близько 200 тис. чоловік, що становить близько 30% пасажирів, які регулярно користуються метрополітеном.

За даними П.МІРОШКОВА, за останній тиждень листопада було продано 100 тис. річних проїзних.

Довідка УНІАН. КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті в 3-4 рази. З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

Прокуратура Києва розпочала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства під час запровадження нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

18 листопада перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ доручив КМДА знизити вартість проїзду в громадському транспорті вдвічі. Таке доручення було дане за підсумками наради щодо попередніх підсумків перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

Під час наради члени робочої групи доповіли О.ТУРЧИНОВУ, що проаналізовані дані свідчать про необгрунтованість підвищення тарифів на проїзд у транспорті і наявності можливості їх зниження, щонайменше, вдвічі.

Сьогодні, 16 грудня, Антимонопольний комітет рекомендував Київській міській державній адміністрації, КП «Київський метрополітен» і КП «Київпастранс» протягом 10 днів переглянути тарифи на проїзд у комунальному транспорті в бік зниження.

Як зазначив в.о. голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, якщо вимоги АМК не будуть враховані, то до відповідальності притягатимуть як комунальні підприємства, так і КМДА, зокрема, для комунальних підприємств штраф може скласти до 10% їх річного обороту.

На засіданні АМК також підкреслювалося, що при розрахунку тарифів на проїзд були враховані необгрунтовані витрати. Зокрема, при розрахунку тарифу на проїзд у київському метрополітені безпідставно було включено 366 млн. грн.