На Миколая Києву обіцяють сніг

17 грудня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на крайньому заході місцями пройдуть невеликі опади. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура у східній частині вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу; у західних областях, на півдні Одещини та Криму вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті 8-10° тепла; на решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 18-19 грудня у східній частині буде хмарно з проясненнями, без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу. У західних областях хмарно, очікується мокрий сніг з переходом у дощ, вдень 18 грудня та вночі 19 грудня в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті місцями сильні опади; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті 3-8°. На решті території хмарно, часом пройде невеликий сніг, мокрий сніг, вдень в Одеській, а 19 грудня і в Миколаївській, Херсонській областях та Криму дощі; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (у південній частині вдень 2-7° тепла, в Криму та на Одещині до 12° тепла, у північних та центральних областях вночі 18 грудня 3-8° морозу). На Правобережжі місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер в Україні південний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, 18 грудня в Карпатах 25-30 м/с.

20-21 грудня - без істотних опадів, лише 20 грудня в західних областях та на Одещині можливі невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Температура в західній та південній частині вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 21 грудня на півдні 2-8° морозу, вдень 20 та 21 грудня в Криму і на Закарпатті 1-7° тепла); на решті території вночі 6-12° морозу (20 грудня у північних та центральних областях 3-9° морозу), вдень 0-6° морозу.

На Київщині 17 грудня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у Києві 5-7°, вдень 0-2° морозу. По області температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

18-19 грудня буде хмарно. Часом невеликий сніг, мокрий сніг (вночі 18 грудня без істотних опадів), місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень 18 грудня та вночі 19 грудня місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 18 грудня 3-8° морозу, 19 грудня від 3° морозу до 2° тепла; вдень близько 0°.

20- 21 грудня без істотних опадів, температура вночі 20 грудня 3-8° морозу, 21 грудня 6-11° морозу; вдень 0-5° морозу.