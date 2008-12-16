Цигарки подорожчають: ВР ухвалила збільшити акцизи

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосував 351 народний депутат з 430 зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби». Для забезпечення досягнення завдань цього документа адвалорний акциз встановлюється на рівні 20% максимальної роздрібної ціни; специфічний акциз дорівнює 1 гривні 20 копійок на пачку сигарет з фільтром та 70 копійок – без фільтру; мінімальний поріг для суми двох акцизів дорівнює 2 гривням для пачки сигарет з фільтром та 1 гривні – без фільтру.

Встановлення адвалорного акцизу у вигляді відсотка від повної максимальної роздрібної ціни, а не від роздрібної ціни зменшеної на акцизи і ПДВ, відповідає вимогам ЄС і є кроком до європейської інтеграції, який дозволяє спростити розрахунки адвалорного акцизу.