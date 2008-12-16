Долар на міжбанку не здає позиції

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк України купував і продавав долари США за курсом – 7,6400/7,6600 грн. за 1 дол.

Про це УНІАН повідомили у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1500/8,4000, на 11.00 звузився спред - 8,2000/8,4000, а на 12.00 встановилися на значеннях 8,2700/8,3550.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2970/0,3040, а на 12.00 ціни знизилися 0,2910/0,2990. У Росії курс долар-рубль впав, на 12.00 встановився на рівні 27,6043 (-0,2087).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3710/12, а на 11.00 знизилися 1,3646/48. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1695/11,5220, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,1985/11,4820, на 12.00 склали 11,2810/11,4070.