Стельмах пропонує населенню «знижувати» долар разом

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє, що якщо населення почне відновлювати свої валютні депозитні вклади в банках, то гривня поступово зміцнюватиметься.

Про це він заявив УНІАН, кажучи про розвиток курсової ситуації в Україні.

“Проведіть роботу, хай повернуться ті близько 8 мільярдів (доларів США – УНІАН), які населення зняло з депозитів і викупило на готівковому ринку... тоді курс може повернутися до межі 6 гривень за долар”, - заявив В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він все ж таки не відповів на питання, як розвиватиметься курсова ситуація в країні.

Довідка УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк України купував і продавав долари США за курсом – 7,6400/7,6600 грн. за 1 дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1500/8,4000, до 11:00 звузився спред - 8,2000/8,4000, а до 12:00 встановилися на значеннях 8,2700/8,3550.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3710/12, а до 11:00 знизилися 1,3646/48.