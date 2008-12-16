На Львівщині із Леніна зроблять Матір Україну
18:22, 16 грудня 2008Суспільство
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Вождя продали по балансовій вартості
У районному центрі Львівщини місті Самборі, на площі Ринок біля міської Ратуші, постане пам‘ятник Матері Україні. Його буде відлито з бронзового пам‘ятника Леніну.
Як повідомили УНІАН у загальному відділі Самбірської міської ради, сьогодні на сесії міськради депутати 16 голосами з 30 проголосували за продаж по балансовій вартості - менш як 1 тисяча гривень - пам’ятника Леніну Фонду побудови пам’ятника Матері Україні.
Пам‘ятник Леніну раніше стояв на площі Ринок біля міської ради. Він був демонтований у 90-ті роки минулого століття, але залишався на балансі міського комунального господарства.
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