На Львівщині із Леніна зроблять Матір Україну

У районному центрі Львівщини місті Самборі, на площі Ринок біля міської Ратуші, постане пам‘ятник Матері Україні. Його буде відлито з бронзового пам‘ятника Леніну.

Як повідомили УНІАН у загальному відділі Самбірської міської ради, сьогодні на сесії міськради депутати 16 голосами з 30 проголосували за продаж по балансовій вартості - менш як 1 тисяча гривень - пам’ятника Леніну Фонду побудови пам’ятника Матері Україні.

Пам‘ятник Леніну раніше стояв на площі Ринок біля міської ради. Він був демонтований у 90-ті роки минулого століття, але залишався на балансі міського комунального господарства.