У Чернівцях на пішохідному переході збили двох 8-річних дітей

У Чернівцях 25-річний водій автомобіля «ГАЗ-32214» сьогодні скоїв наїзд на двох восьмирічних дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Чернівецькій області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди діти з травмами госпіталізовані до обласної лікарні швидкої медичної допомоги.

За словами начальника УМВС України в Чернівецькій області Георгія ПРОСКУРНЯКА, найприкріше в цьому ДТП те, що дітей збили на пішохідному переході.

Водія затримано, він дає покази