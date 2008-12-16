У Чернівцях на пішохідному переході збили двох 8-річних дітей
18:43, 16 грудня 2008Суспільство
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Водія затримали
У Чернівцях 25-річний водій автомобіля «ГАЗ-32214» сьогодні скоїв наїзд на двох восьмирічних дітей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС в Чернівецькій області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди діти з травмами госпіталізовані до обласної лікарні швидкої медичної допомоги.
За словами начальника УМВС України в Чернівецькій області Георгія ПРОСКУРНЯКА, найприкріше в цьому ДТП те, що дітей збили на пішохідному переході.
Водія затримано, він дає покази
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