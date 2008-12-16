Призначено президента Національної телекомпанії України

Раніше Василь Ілащук виконував обов`язки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Василя ІЛАЩУКА президентом Національної телекомпанії України. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив Василя ІЛАЩУКА президентом Національної телекомпанії України. Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. 21 лютого ц.р. В.ІЛАЩУК був указом Президента призначений виконуючим обов`язки президента Національної телекомпанії України. 18 лютого 2008 р. В.ЮЩЕНКО звільнив Віталія ДОКАЛЕНКА з посади президента Національної телекомпанії України (НТКУ) за його власним бажанням. В.ДОКАЛЕНКО очолював НТКУ з жовтня 2005 року.

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