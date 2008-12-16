Призначено президента Національної телекомпанії України
19:34, 16 грудня 2008Суспільство
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Раніше Василь Ілащук виконував обов`язки
|Василь ІЛАЩУК
Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. 21 лютого ц.р. В.ІЛАЩУК був указом Президента призначений виконуючим обов`язки президента Національної телекомпанії України.
18 лютого 2008 р. В.ЮЩЕНКО звільнив Віталія ДОКАЛЕНКА з посади президента Національної телекомпанії України (НТКУ) за його власним бажанням. В.ДОКАЛЕНКО очолював НТКУ з жовтня 2005 року.
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