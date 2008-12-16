На Луганщині на одну вакансію претендують 9 безробітних

Станом на 12 грудня в Луганській області на одну вакансію претендувало 9 безробітних. Так, кількість вакансій становила 3 тис. 509 робочих місць, тоді як загальна кількість зареєстрованих незайнятих громадян – 32 тис. 384 особи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному центрі зайнятості, за два місяці кількість безробітних, які щомісяця реєструються в Луганській області, зросла на 53%, або 3 тис. 459 осіб. Так, у вересні в центрах зайнятості було зареєстровано 6 тис. 532 безробітних, у жовтні 7 тис. 396, а у листопаді 9 тис. 991.

Із зареєстрованих у листопаді 9 тис. 991 безробітних 54,8% (5475 осіб) було звільнено за ст.36 Кодексу законів про працю (за згодою сторін), 22,9% (2285) - за ст.38 (неповажна причина), 2,2% (224) - за ст.40 (скорочення штату).

Водночас кількість вакансій за жовтень зменшилася майже на 6%, або на 309 місць - до 4 тис. 874, а за листопад – на 19%, або 933 місця - до 3 тис. 941 вакансії.