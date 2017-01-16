У школах Одеси відновлено навчання після карантину

Як повідомили УНІАН у мерії Одеси, заняття відновлено у зв'язку з тим, що епідпоріг знизився.

Як повідомила лікар-епідеміолог управління з контролю за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області Людмила Красницька, зараз захворюваність в Одесі нижча за епідпоріг на 16%.

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«В одеському регіоні за тиждень зареєстровано 13,1 тис. хворих, з яких приблизно 50% - в Одесі. В цілому, захворюваність на рівні епідпорогу - при нормі 569,7, інтенсивний показник - 569,9», - сказала Красницька.

За її даними, з 13,1 тис. осіб близько 3 тис. - діти віком до 4-х років. За вищезгаданий період було госпіталізовано 538 осіб, з яких більш як 200 - діти віком до 4-х років.

«Близько 60% госпіталізованих – діти до 14-ти років», - додала Красницька, зазначивши, що в результаті досліджень виявлено, в тому числі, грип Н3N2.

Як повідомляв УНІАН, з 28 грудня в школах Одеси було призупинено навчальний процес через зростання захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями.