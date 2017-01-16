На центральній площі Харкова закрилась безкоштовна ковзанка (фото)
15:20, 16 січня 2017Суспільство
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Безкоштовна ковзанка на площі Свободи в Харкові закрита, повідомили в адміністрації ковзанки.
У Харкові припинив роботу безкоштовний каток / sq.com.ua
Офіційна причина закриття ковзанки, і коли вона відкриється, в адміністрації не сказали, пише Sq.com.ua.
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За словами працівників ковзанки, зламалася машина, яка очищує та розгладжує лід. Машина працювала щогодини.
"В машини фордівський двигун і ремонтувати його доведеться в Києві. Це може зайняти навіть і три дні. Ми страждаємо від того, що на ковзанку не ходять люди", - повідомив торговець в прилеглому до ковзанки кафе.
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