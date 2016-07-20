Ураган не завадив харківським комунальникам укладати асфальт (фото)

16:08, 20 липня 2016
Суспільство
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Поки Харків другий день заливають дощі і ураганний вітер вириває з коренем дерева, міські комунальники не сидять без діла, а продовжують працювати.

http://kh.vgorode.ua/

Користувачі соцмереж виклали фотографію, на якій видно, як комунальники кладуть асфальт, а в стороні стоїть каток. "Град? Вітер? Падають дерева, злітають з будинків дахи? Саме час класти асфальт! Це Харків, дитинко!" , - пишуть в одному з харківських пабліків, передає kh.vgorode.ua.

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Тим часом, стало відомо, що в Харкові випала місячна норма опадів. Ураган зі зливою та градом вирував кілька годин у різних районах міста. "Після урагану ми приїхали, звільнили прохід людям і проїзд машинам, підготували і сьогодні прибираємо це все", – коментують комунальники. Однак на це їм знадобиться не один день.

Штормовий вітер поривами понад 20 м/с повалив майже сотню дерев, зірвав дахи і повалив металеві рекламні щити.

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