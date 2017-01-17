У Чернівецькій області застрелився військовий – ЗМІ

У Чернівецькій області знайшли мертвим 24-річного військовослужбовця. Про це повідомляє АСС з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що військового знайшли із вогнепальним пораненням голови. Поліція припускає, що чоловік скоїв самогубство, вистріливши собі у голову, це підтвердив розтин.

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За цим фактом військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє «Північно-бессарабський портал», тіло військового виявили мешканці села Вартиківці Кельменецького району ще 14 січня.

При цьому зазначається, що на сайті ГУ НП у Чернівецькій області інформації щодо смерті військового немає.

Під час огляду тіла було знайдене посвідчення військовослужбовця на ім’я – Вончул Олександр Юрійович, 1993 року народження. Він працював інструктором кінологічного відділення ВПС «Красноїльськ». ЗМІ також повідомляють, що біля тіла військового було виявлено 4 мм пневматичний пістолет «Флобер».

Батько покійного повідомив, що його син мав перебувати на амбулаторному лікуванні з 9 по 16 січня.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Полтавській області поліція виявила тіло 26-річного капітана Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

Повідомлення про загибель військовослужбовця надійшло 15 січня в Миргородське відділення Національної поліції. На місці події правоохоронці виявили тіло капітана контрактної служби з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, стало причиною його смерті.

Пізніше військова прокуратура назвала самогубство – однією із найбільш імовірну версій загибелі військовослужбовця.