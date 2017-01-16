Військова прокуратура назвала найбільш імовірну версію загибелі капітана-контрактника у Миргороді

Військова прокуратура назвала самогубство – однією із найбільш імовірну версій загибелі військовослужбовця, офіцера ЗСУ у Миргороді, тіло якого знайшли із вогнепальним пораненням. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури у Facebook.

«Попередньо встановлено, що капітана з вогнепальним пораненням голови було виявлено співслужбовцем біля автомобільного парку на території військової частини», - йдеться у повідомленні.

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За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 115 КК України.

«Найбільш вірогідною є версія, що військовослужбовець покінчив життя самогубством», - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Полтавській області поліція виявила тіло 26-річного капітана Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

Повідомлення про загибель військовослужбовця надійшло 15 січня в Миргородське відділення Національної поліції.