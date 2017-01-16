Застрелено особистого охоронця Кадирова - ЗМІ

Музаєв був запідозрений у тому, що він разом зі своїми односельцями - майбутніми членами антиурядового підпілля - планував збройну акцію проти режиму, передає Кавказ.Реалії.

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Ввечері 15 січня місцеві силовики захопили його, а через деякий час повернули родині його труп.

Родичам кадирівці пояснили, що у ході затримання підозрюваний вихопив пістолет у одного з поліцейських і застрелився. Повідомляється, що сім'я Музаєва не вірить у версію про його самогубство.

Застреленого жителя Курчалоя поховали таємно 16 січня.