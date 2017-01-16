Застрелено особистого охоронця Кадирова - ЗМІ
19:38, 16 січня 2017Світ
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У райцентрі Курчалой відбувся похорон Аліхана Геланієвича Музаєва, одного з охоронців глави Чечні Рамзана Кадирова.
Застрелений охоронець Кадирова / kavkazr.com
Музаєв був запідозрений у тому, що він разом зі своїми односельцями - майбутніми членами антиурядового підпілля - планував збройну акцію проти режиму, передає Кавказ.Реалії.
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Ввечері 15 січня місцеві силовики захопили його, а через деякий час повернули родині його труп.
Родичам кадирівці пояснили, що у ході затримання підозрюваний вихопив пістолет у одного з поліцейських і застрелився. Повідомляється, що сім'я Музаєва не вірить у версію про його самогубство.
Застреленого жителя Курчалоя поховали таємно 16 січня.
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