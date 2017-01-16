Під Полтавою знайшли застреленим капітана-контрактника
13:29, 16 січня 2017Інциденти
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У Полтавській області поліція виявила тіло 26-річного капітана Збройних сил України з вогнепальним пораненням.
Чоловік міг вчинив самогубство під час несення служби, повідомляє поліція / Фотоілюстрація / УНІАН
Про це повідомляє поліція в Полтавській області.
Повідомлення про загибель військовослужбовця надійшло 15 січня в Миргородське відділення Національної поліції.
На місці події правоохоронці виявили тіло капітана контрактної служби з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, стало причиною його смерті.
За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство під час несення служби.
За даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу по 1 ч. 115 ст. Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На даний момент проводиться встановлення обставин даного інциденту.
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