Під Полтавою знайшли застреленим капітана-контрактника

13:29, 16 січня 2017
Інциденти
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У Полтавській області поліція виявила тіло 26-річного капітана Збройних сил України з вогнепальним пораненням.

УНІАН

Про це повідомляє поліція в Полтавській області.

Повідомлення про загибель військовослужбовця надійшло 15 січня в Миргородське відділення Національної поліції.

На місці події правоохоронці виявили тіло капітана контрактної служби з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, стало причиною його смерті.

За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство під час несення служби.

За даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу по 1 ч. 115 ст. Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На даний момент проводиться встановлення обставин даного інциденту.

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