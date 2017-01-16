Під Полтавою знайшли застреленим капітана-контрактника

Про це повідомляє поліція в Полтавській області.

Повідомлення про загибель військовослужбовця надійшло 15 січня в Миргородське відділення Національної поліції.

На місці події правоохоронці виявили тіло капітана контрактної служби з вогнепальним пораненням, яке, ймовірно, стало причиною його смерті.

За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство під час несення служби.

За даним фактом правоохоронці порушили кримінальну справу по 1 ч. 115 ст. Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На даний момент проводиться встановлення обставин даного інциденту.