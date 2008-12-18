Запаси зерна в Україні в півтора рази більші торішніх

На 1 грудня 2008 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було 24 млн. тонн зерна (на 57% більше порівняно з 1 грудня 2007 р.). Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Зокрема, запаси пшениці збільшено на 71% - до 12 млн. тонн.

За даними комітету, безпосередньо в аграрних підприємствах на 1 грудня було 13,3 млн. т зерна (у 2,1 разу більше), зокрема 6,3 млн. тонн пшениці (у 2,4 разу більше). Зернозберігальні та зернопереробні підприємства мали 10,7 млн. тонн зерна (на 19% більше).

Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували ці підприємства, в січні-листопаді ц.р., становила 986 грн./т (у січні-листопаді 2007 р. – 867 грн./т), зокрема на пшеницю – 978 грн./т (836 грн./т), жито – 943грн./т (817 грн./т), ячмінь – 1109 грн./т (957 грн./т). У листопаді ціна закупівлі становила в середньому 678 грн./т, що на 19% менше, аніж у жовтні, зокрема ціна закупівлі пшениці –762 грн./т (на 13% менше), жита – 804 грн./т (на 2% менше), ячменю –907 грн./т (на 11% менше).

За даними Мінагрополітики, цього року в Україні зібрано близько 54 млн. тонн зернових. 2007 р. урожай становив 29,3 млн. тонн, а середня врожайність - 18,4 ц/га.