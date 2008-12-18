Обмінники продають долари уже по 10 гривень

Різке падіння гривні на міжбанківському валютному ринку в середу – котирування до закриття торгів склали 9,3-9,6 грн/дол - викликало продовження зростання курсу долара і на готівковому ринку.

Сьогодні, за станом на 10.00, в багатьох обмінних пунктахза долар просили вже 10 гривень і більше (до 10,50 грн.). Середній курс купівлі долара США – 9,01, грн., продажу – 10,09 грн. Євро купувався в середньому по 12,61 грн., продавався – по 14,68 грн. При цьому на міжнародному валютному ринку американський долар продовжує стрімке падіння до інших світових валют. Сьогодні долар знизився до євро до відмітки 1,44 дол/евро, або на 16% за місяць (з 1,24 дол/євро).