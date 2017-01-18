На окуповані території Донбасу прибули 12 вантажівок з гумдопомогою від Червоного Хреста

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території проїхали 12 вантажівок від МКЧХ.

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Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, а також товари медичного призначення загальною вагою 216 тонн.

Як повідомляв УНІАН, МКЧХ компенсує українській стороні $700 тисяч заборгованості за спожиті на тимчасово окупованих територіях Луганської області електроенергію і воду.