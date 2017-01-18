На окуповані території Донбасу прибули 12 вантажівок з гумдопомогою від Червоного Хреста
11:15, 18 січня 2017Суспільство
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Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив для жителів тимчасово окупованих територій Донеччини 216 тонн гуманітарної допомоги.
МКЧХ доправив на окуповані території понад 200 тонн гуманітарної допомоги / Фото УНІАН
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території проїхали 12 вантажівок від МКЧХ.
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Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, а також товари медичного призначення загальною вагою 216 тонн.
Як повідомляв УНІАН, МКЧХ компенсує українській стороні $700 тисяч заборгованості за спожиті на тимчасово окупованих територіях Луганської області електроенергію і воду.
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