Євро взяло бар'єр 15 гривень (курси валют у банках Києва)

Сьогодні в комерційних банках Києва курс долара в середньому становить 9,00/10,00 грн., євро – 12,00/14,00 грн.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні:

«ПриватБанк»: долар США – 8,60/9,00 грн., євро – 11,80/12,30 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 9,10/10,10 грн., євро – 12,50/15,30 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,90/9,90 грн., євро – 12,90/14,45 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 9,10/10,00 грн., євро – 13,00/14,40 грн.;

«Родовід Банк»: долар США – 9,00/10,00 грн., євро – 12,00/14,50 грн.;

«Ощадбанк»: долар США – 8,80/9,30 грн., євро – 11,70/13,00 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,80/9,65 грн., євро – 12,50/13,90 грн.

Нацбанк сьогодні знову знизив офіційний курс гривні на 13 копійок – до 7,8648 грн./дол. США. Офіційний курс гривня/євро на сьогодні становив 11,057122 грн.

Довідка УНІАН. Із 2 грудня 2008 р. Нацбанк постановою №408 скасував обмеження на готівковому валютному ринку.

Обмеження на валютному ринку у вигляді граничного відхилення курсу купівлі-продажу готівкової валюти від офіційного курсу НБУ на рівні 1,5% і обмеження маржі на рівні 3% були введені Національним банком постановою №319 у листопаді та жовтні ц.р. відповідно.