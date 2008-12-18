Стельмах обіцяє неприємні для декого заходи
НБУ посилить інтервенції на міжбанку
Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявляє, що НБУ застосовуватиме жорсткі заходи для стабілізації курсу гривні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ.
В.СТЕЛЬМАХ повідомив, що в середу, 17 грудня, НБУ з`ясовував попит на валюту, зокрема і щодо розрахунків за газ. «З`ясувалося, що ті крос-дефолти, якими лякали нас, вони знімаються, і у нас є можливість визначитися з тими інтервенціями, які ми здійснюватимемо до кінця року», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
Водночас він зазначив, що здійснюватиметься і низка неприємних для декого заходів. Як приклад, він навів ситуацію з «Укртелекомом», який, за його словами, майже 4 роки не розподіляв свої дивіденди. В.СТЕЛЬМАХ розповів, що зараз «Укртелеком» заявляє, що розподілятиме депозити на суму близько 8 млн. грн. «Це безумовно удар, який може спровокувати безпідставну девальвацію курсу, тому ми вживатимемо заходів – якщо так, то хай він («Укртелеком») виводить свої дивіденди за всі чотири роки. Це я вам як приклад говорю», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.
При цьому він зазначив, що Нацбанк виходитиме на ринок з посиленими інтервенціями.
Як повідомлялося, Кабмін передав ВАТ "Укртелеком" з управління Фонду держмайна в управління Міністерства транспорту і зв`язку і вніс його до списку підприємств, які планується приватизувати в 2009 році.
Кабмін також затвердив фінплан ВАТ «Укртелеком» на 2008 рік, яким передбачено, що підприємство одержить 7 млрд. 498 млн. 800 тис. грн. доходів цього року, витрати досягатимуть 7 млрд. 490 млн. 100 тис. з прибутком 8,7 млн. грн.
Тим часом, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,2500/9,6500 грн./дол., до 11:00 ціни зросли до 9,5000/9,9000 грн./дол.