У горах Закарпаття оголосили штормове попередження

У горах Закарпатської області оголошено штормове попередження у зв’язку із лавинонебезпекою.

Як повідомив УНІАН помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК, штормове попередження оголошене у зв’язку з відлигою на високогір’ї сходу Закарпаття. Стан лавинонебезпеки зберігатиметься і завтра.

«ГУ МНС України у Закарпатській області рекомендує відпочиваючим та туристам на період оголошення лавинонебезпеки утриматися від сходжень у гори і дотримуватися правил особистої безпеки», - зауважив Я.БАБЯК.

Він також наголошує, що це питання перебуває на особливому контролі в рятувальників, оскільки на горі Драгобрат уже почався гірськолижний сезон.