У горах Закарпаття оголосили штормове попередження
13:41, 18 грудня 2008Суспільство
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Відлига може спровокувати лавини
У горах Закарпатської області оголошено штормове попередження у зв’язку із лавинонебезпекою.
Як повідомив УНІАН помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК, штормове попередження оголошене у зв’язку з відлигою на високогір’ї сходу Закарпаття. Стан лавинонебезпеки зберігатиметься і завтра.
«ГУ МНС України у Закарпатській області рекомендує відпочиваючим та туристам на період оголошення лавинонебезпеки утриматися від сходжень у гори і дотримуватися правил особистої безпеки», - зауважив Я.БАБЯК.
Він також наголошує, що це питання перебуває на особливому контролі в рятувальників, оскільки на горі Драгобрат уже почався гірськолижний сезон.
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